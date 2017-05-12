كونتي لا يُعارض تكرار سيناريو المسبح مع لاعبي تشيلسي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيو

سيكون المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي سعيدًا عندما يلقي به لاعبو تشيلسي في حوض من الماء المثلج عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حال الفوز على وست بروميتش ألبيون في وقت لاحق الليلة.

ويحتاج تشيلسي للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون الليلة ليُتوَّج باللقب قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وألقى نجوم يوفنتوس بمدربهم السابق كونتي في حوض من الماء المثلج عقب قيادته فريقه “السيدة العجوز” للقب الدوري الإيطالي في 2013.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخشى تكرار هذا الأمر في حال فوز البلوز باللقب الليلة قال كونتي: “لست قلقًا من ذلك. أتمنى أن يفعلوا”.

وأضاف “بعد معاناة لمدة عام كامل من التعب والعمل الجاد وحينما تحقق هدفك في النهاية أعتقد أن لحظة الاحتفال باللقب يجب أن تكون رائعة”.

وغالبًا ما يحتفل كونتي بشكل صاخب ومتكرر بعد كل هدف لفريقه خلال مباريات الموسم لكنه يتطلع إلى مواجهة وست بروميتش ألبيون التي يراها صعبة للغاية.

وقال للاعبيه “رسالتي لهم أننا في حاجة للفوز لأن لدينا فرصة جيدة للحسم.. لن يكون الأمر سهلًا لكننا اقتربنا بكل تأكيد من إنجاز رائع”.

وسيحرز تشيلسي لقب الدوري إذا فاز في ضيافة وست بروميتش بينما قد يكتفي أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير بالمتابعة بعدما خسر أمام ويستهام يونايتد بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.