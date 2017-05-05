أنطونيو كونتي: سعادة اللاعبين لا تهمني

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه يهتم بالفوز بالألقاب أكثر من محاولة إسعاد كل لاعبيه.

ويتصدر تشيلسي الترتيب مع تبقي 4 جولات على النهاية، وتأهل بالفعل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسم كونتي مع الفريق اللندني لكن تفضيل المدرب الإيطالي للاستقرار دفع بعض اللاعبين الكبار للتحول إلى بدلاء مؤثرين.

وأمضى لاعبون أمثال سيسك فابريغاس والبرازيلي الدولي ويليان معظم الموسم بين البدلاء، وعندما تم توجيه سؤال للمدرب عن مدى سعادة فابريغاس في النادي قال كونتي: ‭‬‬إن سعادة اللاعبين ليست بين اهتماماته الرئيسة‭‭‬.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل استضافة ميدلسبرة يوم الإثنين: “أود تسليط الضوء على مفهوم مهم وهو أنني لست مضطرًا للحفاظ على سعادة اللاعبين. يجب أن نفوز. يمكنك أن تكون سعيدًا وتحتل المركز العاشر (بالدوري) وتشارك في كل مباراة”.

“تتحدث عن ‭‭’‬‬السعادة‭‭’‬‬ وأنا أتحدث عن الفوز والعمل بجدية كبيرة. والعمل بجدية ليس بسيطًا. اللاعب لا يكون دائمًا سعيدًا بالعمل بجدية”.

“هدفي غرس عقلية الانتصار في عقول اللاعبين وهذا ليس للإبقاء على اللاعبين سعداء… أريد لاعبين مستعدين للقتال والعمل معًا من أجل انتصار الفريق. سواء كنت سعيدًا أو غير سعيد لا يهمني”.

ويعاني المدافع ديفيد لويز ولاعب الوسط المدافع نغولو كانتي من الإصابة، لكن تشيلسي لن يلعب قبل يوم الإثنين، ولم يستبعد كونتي تعافي لاعبيه في الوقت المناسب قبل المباراة.