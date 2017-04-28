كونتي يلمح لعدم التعاقد مع لوكاكو قبل مواجهة إيفرتون

المصدر: لندن - إرم نيوز

أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أنه سيراقب عن كثب روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون يوم الأحد لكن ليس بغرض التعاقد معه الصيف المقبل ولكن لإيقاف خطورته عندما يلتقي الفريقان.

وربطت تقارير مستمرة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز باحتمال التعاقد مع اللاعب الدولي البلجيكي الذي باعه تشيلسي لإيفرتون مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (36.22 مليون دولار) ليكون بديلًا محتملا لدييغو كوستا الذي أبدت عدة أندية صينية ثرية رغبتها في التعاقد معه.

ويتصدر لوكاكو هدافي الدوري برصيد 24 هدفًا مقابل 19 هدفًا سجلها كوستا وسيكون مصدر خطورة كبيرة في صفوف إيفرتون في وقت يسعى فيه تشيلسي لتوسيع فارق الأربع نقاط عن توتنهام الثاني على ملعب غوديسون بارك.

وأبلغ كونتي الصحفيين اليوم الجمعة “إنه لاعب ممتاز ويسجل الكثير من الأهداف هذا الموسم.. يجب أن نحسب له 100 حساب”.

وتابع “لإيقاف خطورتهم يتعين علينا التعامل جيدًا مع لوكاكو وباقي اللاعبين الآخرين”.

وردًا على سؤال عن المهاجم الذي يرغب في التعاقد معه أجاب كونتي “بالنسبة لي أرى أن لاعبي فريقي هم الأفضل في العالم. لا أستبدلهم بآخرين”.

وإذا حقق تشيلسي الانتصار سيتأكد صعوده لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في مباراة يعتبرها كثيرون عقبة مهمة في طريقهم لحسم اللقب حيث إنه سيواجه بعد ذلك ميدلسبرة ووست بروميتش ألبيون وواتفورد وسندرلاند.

لكن كونتي حرص على التركيز على مباراة الأحد حيث شدد على أهمية حفاظ فريقه على نظافة شباكه بعدما اهتزت في آخر 11 مباراة من بينها الفوز 4/2 يوم الثلاثاء على ساوثهامبتون.

وقال كونتي “من المهم التحسن وحل مشكلة دخول أهداف في مرمانا. نعكف على هذا الأمر. إيفرتون فريق جيد حقًا. فريق قوي ويملك لاعبين ممتازين”.

وتابع “عندما بدأنا الموسم كان هدفنا الأول اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل. إنه هدف مهم جدًا للنادي وللجماهير واللاعبين. لكن بالطبع نحن في موقف جيد أيضًا للفوز بالدوري”.