ركلة جزاء بمبارة روما ولاتسيو تثير جدلًا واسعًا (فيديو)

ركلة جزاء بمبارة روما ولاتسيو تثير جدلًا واسعًا (فيديو)
المصدر: إرم نيوز

احتسب الحكم دانييلو أورساتو ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال مواجهة روما ولاتسيو ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسقط لاعب روما على الأرض دون أن يلمسه مدافع لاتسيو، فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن قرار الحكم لم يكن موفقا، حيث لم يكن هناك أي التحام بين اللاعبين.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحادات محلية عديدة استخدام تقنية حكم الفيديو، للتأكد من القرارات المهمة خلال المباراة.

وتداول مغردون فيديو ركلة الجزاء بين استنكار وسخرية، وسط جدل واسع لسبب احتسابها.

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