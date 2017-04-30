هل يضيع فريق مالاغا مليون يورو بعرقلة ريال مدريد في الليغا؟

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

ثارت مجموعة من الشكوك حول اللقاء الأخير لريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يرحل لمواجهة مالاغا في الجولة الأخيرة وقد يكون في حاجة للفوز بالنقاط الثلاث للتتويج باللقب.

وما زالت هناك 3 جولات على نهاية الليغا، ويملك ريال مدريد لقاء مؤجلا سيلعبه أمام سيلتا فيغو قبل إجراء الجولة الأخيرة.

واتهمت الصحف الكاتالونية، مدرب مالاغا الإسباني، ميتشيل، بكونه سيسهل مهمة فريقه السابق في اللقاء الأخير، وكشفت الصحف عن أمر جديد قد يزيد من شكوك صحافة برشلونة ويفتح النار على فريق مالاغا.

ويتضمن عقد انتقال الإسباني إيسكو من مالاغا لريال مدريد صيف 2013 مقابل 27 مليون يورو، حصول فريقه الأصلي على مليون يورو كلما فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني خلال 5 مواسم من انتقاله.

وتنتهي صلاحية البند موسم 2017 -2018، وهو ما يعني أن فريق مالاغا سيستفيد من مليون يورو، حال تتويج ريال مدريد هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني.

وقد يحتاج الفريق الملكي للفوز في لقائه الأخير للتتويج باللقب، وفي هذه الحالة لن تفوت الصحافة المقربة من برشلونة والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه الفرصة للتشكيك في اللقب.