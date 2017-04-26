رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يدعم تولي ساري مسؤولية المنتخب

المصدر: روما ـ إرم نيوز

تلقى ماوريتسيو ساري مدرب نابولي، والذي يحظى بالكثير من التقدير، دعمًا كبيرًا من كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ليصبح مدرب المنتخب الوطني، لكن ليس في الوقت الحالي.

وقال تافيكيو اليوم الأربعاء: “الحياة تعطي الجميع الفرص ويحدوني الأمل أن ينال ساري الفرصة أيضًا”.

إلا أن رئيس الاتحاد الإيطالي أبلغ الصحفيين في روما :”إلى الآن فإننا في حالة انشغال تام لبلوغ الدور المقبل ثم التأهل لكأس العالم. لم أفكر على الإطلاق في أي بدلاء (لجيامبييرو) فنتورا”.

وتولى ساري (58 عامًا) مسؤولية نابولي في صيف عام 2015 ومدد عقده العام الماضي حتى 2020.

وقاد ساري فريق مدينته نابولي لاحتلال المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق أربع نقاط خلف روما الذي يحتل المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ورغم رحيل غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس الصيف الماضي فإن ساري قاد الفريق للمركز الثاني الموسم الماضي.

وأمضى فنتورا، الذي تولى مسؤولية المنتخب الوطني خلفًا لأنطونيو كونتي المدرب الحالي لتشيلسي الإنجليزي عقب نهاية بطولة أوروبا الصيف الماضي، نحو نصف مدة عقده الذي يمتد لعامين.

وتحتل إيطاليا حاليًا المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.