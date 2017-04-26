ادفوكات يقترب من تدريب المنتخب الهولندي

المصدر: امستردام ـ إرم نيوز

كشفت وسائل الإعلام في هولندا اليوم الأربعاء أن المدرب ديك ادفوكات هو المرشح الأقرب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، بعد إقالة المدرب السابق داني بيلد في أذار/مارس الماضي.

ويقود ادفوكات/69 عاما/، الذي تولى المهمة الفنية للمنتخب الهولندي مرتين في وقت سابق، حاليا نادي فناربخشة التركي.

وأعلن المدرب الهولندي المخضرم مؤخرا أنه يرغب في تجديد تعاقده مع ناديه التركي.

وطبقا لما ورد في وسائل الإعلام الهولندية، اجتمع ادفوكات مطلع الأسبوع الجاري مع المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم، هانز فان بريوكيلين.

واستبعد اتحاد الكرة الهولندي من حساباته بعضا من رموز كرة القدم في هولندا لتولي القيادة الفنية لمنتخب البلاد الأول مثل فرانك دي بوير ورونالد كويمان ورجيه شميدت، فيما يرغب لويس فان جال، المدرب المفضل للقيادات الكروية في هولندا، في تولي منصب أكبر داخل إدارة الكرة الهولندية.

وأقيل بليند بعد سقوط هولندا أمام بلغاريا في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.

ويواجه المنتخب الهولندي، الذي غاب عن بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا، شبح عدم التأهل لمونديال روسيا.

وقاد ادفوكات هولندا خلال فترتين ما بين عامي 1993 و1995 ثم بين عامي 2002 و2004.