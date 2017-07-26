غوارديولا يستنكر اتهام مانشستر سيتي بإشعال سوق الانتقالات

استنكر الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ما يتردد بشأن تسبب النادي في موجة الانتقالات العارمة والضخمة في سوق انتقالات اللاعبين خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال غوارديولا، في مؤتمر صحفي لفريقه، اليوم الأربعاء، قبل مباراة الفريق الودية المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني: “ليس مانشستر سيتي المسؤول عن هذا.. يقول البعض إنه خطأ مانشستر سيتي، ولكن جميع الأندية تنفق بسخاء.. إنه مال كثير ينفق، في يوم ما، سيتوقف هذا”.

وأوضح: “أود أن يتراجع حجم الانفاق، من أجل الأندية قبل أي شيء”.

وأشار إلى أن النادي كان حريصا فقط على دعم المراكز التي لم يدعمها بشكل جيد وحقيقي منذ سنوات ولهذا ذهبت معظم استثمارات الفريق لهذه المراكز خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أنفق أكثر من 220 مليون يورو (نحو 256 مليون دولار) لضم بنيامين ميندي وبرناردو سيلفا وكيلي ووكر وإيدرسون ودانيلو ودوغلاس لويز.

ولكن سوق الانتقالات قد يشهد خلال الفترة المقبلة صفقات من العيار الثقيل إذا نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم البرازيلي نيمار من صفوف برشلونة الإسباني مقابل سداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 220 مليون يورو (نحو 256 مليون دولار) .

كما أشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق بشأن شراء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو (نحو 210 ملايين دولار) .