تعثر صفقة انتقال سانشيز إلى باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن صفقة انتقال أليكسيس سانشيز من آرسنال الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي توقفت وعلى وشك الانهيار.

وقالت صحيفة “لوبارسيان” واسعة الانتشار إن انتقال الدولي التشيلي مهاجم آرسنال إلى النادي الباريسي على شفا الانهيار، بسبب الراتب الضخم الذي يطلبه اللاعب، فضلاً عن القيمة الإجمالية للصفة، بما فيها المبلغ الذي سيحصل عليه النادي اللندني.

ويحرص النادي الفرنسي أيضًا على التعاقد مع نيمار من برشلونة بقيمة قد تصل إلى 200 مليون استرليني تقريبًا.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية في وقت سابق أن “سانشيز” زار باريس سرًا للاجتماع بمسوؤلي النادي الفرنسي لمناقشة تفاصيل انتقاله إلى النادي الموسم المقبل.

وشُوهد هداف آرسنال في فندق “رويال مونسيو رافلس” للقاء أنتيرو هنريك المدير الرياضي للنادي الفرنسي، وأكدت مصادر فرنسية أن “سانشيز” أقام في هذا الفندق الذي يقع بالقرب من السفارة البريطانية في باريس، وعلى بُعد نصف ساعة من ملعب بارك دي برينس الخاص بسان جيرمان.

وكان آرسنال يأمل بإقناع سانشيز بالبقاء مع النادي وتجديد عقده، وأغراه بالفعل بالحصول على 275 ألف استرليني في الأسبوع كراتب، إلا أنه فضّل الرحيل بسبب رغبته في المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل، كما أنه سيحصل على نصف مليون استرليني كراتب أسبوعي في باريس.