أليكسيس سانشيز في باريس للتفاوض مع سان جيرمان

وصل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، إلى باريس تمهيدا لتعاقده مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، وفق ما نقلته تقارير صحفية فرنسية.

ويسعى سانشيز للانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما لا يجده في آرسنال الإنجليزي الذي سيشارك في الدوري الأوروبي.

ويتردد أن سانشيز الذي يتبقى له عام واحد على عقده مع المدفعجية سيعقد جلسة مفاوضات في أحد فنادق باريس مع انتيرو هنريك المدير التنفيذي للنادي الباريسي.

وانتشرت تقارير على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن المهاجم الدولي التشيلي البالغ عمره 28 عاما سيقيم في فندن رويال مونسيو في العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن جيرمان سيقدم عرضا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لسانشيز الذي يسعى للرحيل عن آرسنال الغائب عن البطولات المحلية والقارية وكذلك دوري الأبطال.

وارتبط اسم مهاجم برشلونة السابق أيضا ببايرن ميونخ بطل ألمانيا ضمن أندية أخرى وستزيد هذه التصريحات التكهنات برحيله عن لندن.

ويبدو سان جيرمان قريبا أيضا من التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة بعد زيادة شائعات ارتباطه بصفقة تبادل بين الناديين تشمل الإيطالي ماركو فيراتي الذي يرغب بشدة الانضمام إلى النادي الكتالوني.