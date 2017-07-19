فينغر يحسم موقفه بشأن رحيل أليكسيس سانشيز

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال الإنجليزي، إن الفريق اللندني لن يبيع مهاجمه أليكسيس سانشيز، ورفض تصريحات اللاعب التشيلي الذي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وزاد الحديث عن مستقبل اللاعب، البالغ عمره 28 عامًا، منذ نهاية الموسم الماضي ويمتد عقده حتى 2018 ولم يتوصل آرسنال لاتفاق لاستمرار سانشيز فيما بعد ذلك.

وأبلغ فينغر الصحافيين، خلال جولة الفريق الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد: “اتخذنا القرار وسنلتزم به.. القرار هو عدم بيعه”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأحد، إلى أن سانشيز، هداف آرسنال في الموسم الماضي برصيد 30 هدفًا، سيرحل عن فريقه بعدما أكد أنه يريد المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولم يتأهل آرسنال إلى دوري الأبطال بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الممتاز، وقال فينغر إن تصريحات سانشيز لم تترجم بشكل صحيح حيث كان يتحدث إلى محطة راديو “سبورت” الإذاعية التشيلية.

وقال فينغر: “لا أهتم بالتصريحات التي ترجمت إليكم.. المقابلة التي حصلت عليها لم يكن فيها ذلك، هدفنا هو التركيز على الدوري الممتاز وهي بطولة الآن أهم من دوري الأبطال”.

وتابع: “لعبنا في دوري الأبطال 20 عامًا منها 17 عامًا قبل مجيء سانشيز وثلاثة بعد حضوره لذا فنحن نستطيع العودة إليها”.

وأشار فينغر إلى أن رحيل المهاجم روبن فان بيرسي إلى مانشستر يونايتد قبل بدء العام الأخير من عقده لا يتشابه مع حالة سانشيز.

وقال فينغر: “كل حالة مختلفة، فان بيرسي كان سيبلغ 31 عامًا وعقده كان مستمرًا لعام واحد.. سانشيز أصغر سنًا”.

ويبدأ آرسنال جولته الآسيوية بمواجهة بايرن ميونخ في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء.