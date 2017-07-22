ويستهام يتعاقد رسميًا مع المهاجم النمساوي أرناوتوفيتش

المصدر: د ب أ

أكمل نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رسميًا صفقة ضم المهاجم النمساوي، ماركو أرناوتوفيتش، من صفوف ستوك سيتي مقابل مبلغ قياسي بلغ 20 مليون جنيه إسترليني.

واجتاز أرناوتوفيتش الفحوص الطبية في ويستهام، أمس الجمعة، ووقّع اليوم عقد انضمامه للفريق.

وبات أرناوتوفيتش ثالث صفقات ويستهام هذا الصيف، بعد جو هارت وبابلو زاباليتا.

ووقّع أرناوتوفيتش عقدًا يمتد لخمسة أعوام مع ويستهام.

وقال المهاجم النمساوي للموقع الرسمي لويستهام: “إنه شعور استثنائي بالنسبة لي أن أصبح لاعبًا في ويستهام.. لا أطيق الانتظار من أجل انطلاق مشواري مع الفريق”.

وأضاف: “الجميع يعرف أن ويستهام نادٍ كبير، ذات تاريخ كبير، سعيد بكوني جزءًا من النادي حاليًا”.

وأتم: “لديهم هوس بكرة القدم وهذا الأمر يعجبني”.