تشيلسي يستهدف التعاقد مع لاعب آرسنال

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع لاعبين جدد، مع عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أن مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي يرغب في ضم أليكس أوكسلايد تشامبرلين، لاعب آرسنال، والذي يرفض تمديد عقده مع الغانرز.

وينتهي عقد تشامبرلين (23 عامًا) مع آرسنال صيف العام المقبل، وقد أوضحت الشبكة أن اللاعب أخبر مدربه آرسين فينغر أنه لن يمدد عقده مع الفريق.

وكان ليفربول قد عرض مبلغ 40 مليون إسترليني وراتبا أسبوعيا 100 ألف إسترليني لإقناع تشامبرلين بالانتقال إلى أنفيلد.

وانضم تشامبرلين إلى آرسنال العام 2011 قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 12 مليون إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 194 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 32.