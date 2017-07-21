كونتي: لا يوجد مكان لكوستا في تشيلسي

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه أبلغ مهاجمه دييغو كوستا في يناير/ كانون الثاني الماضي بعدم وجود مكان له في الفريق الموسم المقبل.

وسجل كوستا 20 هدفا في 35 مباراة ساهمت في فوز تشيلسي بلقب الدوري الموسم الماضي لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى توتر علاقته مع مدربه الإيطالي.

وغاب المهاجم البالغ عمره 28 عاما عن تشكيلة تشيلسي في الجولة الآسيوية للفريق استعدادا للموسم المقبل والتي تبدأ بمواجهة آرسنال في بكين غدا السبت.

وقال كونتي للصحفيين “في يناير كان موقف كوستا واضحا بالنسبة للنادي وله ولوكيل أعماله، لا أود الحديث عن لاعبين لن يبقوا معنا، بالنسبة لي الأمر انتهى”.

وحرص كوستا على الترحيب بالمهاجم الجديد الفارو موراتا بالفريق بعدما وافق تشيلسي على ضمه من ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي.

وساهم موراتا، مهاجم يوفنتوس السابق الذي سجل 20 هدفا في 17 مباراة شارك خلالها أساسيا الموسم الماضي، في فوز ريال مدريد باللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري المحلي.

وذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي دفع نحو 70 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار) لضم موراتا ليصبح صاحب الرقم القياسي في تعاقدات تشيلسي بعد تجاوز مواطنه فرناندو توريس الذي انضم للنادي في 2011 مقابل 50 مليون إسترليني.

وأضاف كونتي “تعاقدنا مع مهاجم رائع ورغم سنه الصغيرة إلا أنه فاز بالكثير من الألقاب بالفعل ونتطلع للترحيب به في التشكيلة.. سبق له اللعب في ريال مدريد ويوفنتوس ويملك الكثير من الخبرة في الدوري ودوري أبطال أوروبا أيضا”.

وعقب مواجهة آرسنال سينتقل تشيلسي إلى سنغافورة الأسبوع المقبل لمواجهة بايرن ميونيخ وانترناسيونالي.