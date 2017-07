تشيلسي يعلن اتفاقه مع ريال مدريد لضم ألفارو موراتا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اتفاقه رسميًا مع نظيره الإسباني ريال مدريد، على انتقال المهاجم الشاب ألفارو موراتا إلى الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تشيلسي في بيان رسمي على موقعه بشبكة الإنترنت، إن الاتفاق تم بين الناديين، بعد موافقة موراتا، الذي سيوقع على عقود انتقاله خلال ساعات.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata…https://t.co/uuenBgcPH2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٩ يوليو، ٢٠١٧