تشيلسي يعلن اتفاقه مع ريال مدريد لضم ألفارو موراتا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اتفاقه رسميًا مع نظيره الإسباني ريال مدريد، على انتقال المهاجم الشاب ألفارو موراتا إلى الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تشيلسي في بيان رسمي على موقعه بشبكة الإنترنت، إن الاتفاق تم بين الناديين، بعد موافقة موراتا، الذي سيوقع على عقود انتقاله خلال ساعات.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata…https://t.co/uuenBgcPH2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٩ يوليو، ٢٠١٧

وكان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أبدى اهتماما بضم موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن إدارته أخفقت في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي، الذين طلبوا الحصول على 80 مليون يورو (6ر70 جنيه إسترليني) للتخلي عن خدمات نجم المنتخب الإسباني.

وبعد وقت وجيز للغاية من فشل مفاوضات يونايتد لضم موراتا، تعاقد الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، الذي كان محط اهتمام إدارة تشيلسي، التي اضطرت للبحث عن أهداف بديلة.

وقام مسؤولو تشيلسي بخطوة حاسمة من أجل ضم موراتا اليوم، بعد التأكد من عدم القدرة على شراء الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجمي فريقي بوروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، على الترتيب.