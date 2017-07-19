هل يدفع رحيل موراتا المحتمل ريال مدريد لضم مهاجم جديد؟

كشفت صحيفة “آ س” الإسبانية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد لن يفكر في شراء مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الإسباني غير مهتم بشراء مهاجم جديد، سواء بقى لاعبه ألفارو موراتا بين صفوفه أو قرر الرحيل.

وكان موراتا طالب إدارة ريال مدريد بالسماح له بالرحيل ليحصل على فرصة أكبر مع نادٍ آخر، بعدما قرر المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، عدم الاعتماد عليه بشكل كبير في الموسم الماضي في ظل وجود المهاجم كريم بنزيما.

ويرغب ريال مدريد في أن يبقى موراتا بين صفوفه لمدة موسم واحد على أقل تقدير، ولكن إذا وصل إلى النادي عرض بقيمة 90 مليون يورو سيكون تخليه عن اللاعب أمرًا محسومًا، ولكنه في الوقت نفسه لن يبحث عن بديل له.

ويرى زيدان أنه يمتلك في الفريق عددًا كافيًا من المهاجمين من أجل منافسات موسم 2017 / 2018، حتى مع رحيل موراتا.

وسيكون اللاعبان كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو الخيار الأول لزيدان في مركز رأس الحربة، مع وجود بدائل أخرى تتمثل في اللاعبين غاريث بيل ولوكاس فازكيز وأسينسيو وآخرون، قد يمنحهم المدرب الفرنسي في بعض الأوقات فرصة اللعب في مركز المهاجم الصريح.