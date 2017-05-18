الاتحاد الإنجليزي يقر عقوبات جديدة لتجنب خداع الحكام

أقرّ الاتّحاد الإنجليزي لكرة القدم تعديلات جديدة على القوانين المتعلقة بالأنشطة التي تجرى تحت رعايته.

وسيواجه اللاعبون، الذين يحاولون خداع الحكام من خلال السقوط، خطر الإيقاف مدة مباراتين بدءًا من الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، وكذلك في جميع مباريات الكرة الإنجليزية.

وتتضمن اللوائح الجديدة، التي أقرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في اجتماعه السنوي اليوم الخميس، حالات الطرد والحصول على الإنذارات، حيث سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي، عبر إلغاء العقوبة على المتضرر وإلحاقها باللاعب المخادع، الذي حصل على ركلة جزاء من خلال التظاهر بتعرضه لخطأ.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: “عندما تكون هناك أدلة واضحة ودامغة تشير إلى أن حكم المباراة تم خداعه من خلال ارتكاب فعل زائف، وكنتيجة مباشرة لذلك تم منح فريق اللاعب المخالف ركلة جزاء، أو/ وتمت معاقبة لاعب الفريق المتضرر، فإن الاتحاد الإنجليزي سيكون قادرًا على التصرف بأثر رجعي بموجب نظام المسار السريع”.

وأوضح الاتحاد في بيانه: “سيطلب من لجنة مكوّنة من حكم ومدرب ولاعب سابقين مراجعة جميع لقطات الفيديو المتوفرة عن الواقعة بشكل مستقل عن بعضهم البعض، ومن ثم تقوم اللجنة بتقديم المشورة للاتحاد إذا رأوا (تعرض حكم المباراة لخداع ناجح)”.

واختتم الاتحاد الإنجليزي بيانه قائلًا: “إذا ثبت ادعاء أي لاعب للسقوط أو/والإصابة، فسوف يتم معاقبته بالإيقاف مدة مباراتين”.