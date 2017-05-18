بيتر تشيك يرفض التقليل من قيمة الدوري الأوروبي

‬‬ طالب بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال الإنجليزي فريقه بعدم الاستخفاف بالدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم المقبل والتعامل معها بجدية إذا أخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه 2/0 على سندرلاند الذي تأكد هبوطه يوم الثلاثاء الماضي بات آرسنال على بعد نقطة وحيدة من ليفربول رابع الترتيب وحصل الفريق اللندني على فرصة ضئيلة في التأهل إلى دوري الأبطال إذا جاءت النتائج في صالحه بالجولة الأخيرة من الموسم.

وتألقت فرق إنجليزية في الدوري الأوروبي في السنوات الأخيرة إذ فاز تشيلسي باللقب في 2013 وحل ليفربول وصيفًا للبطل في العام الماضي ويستعد مانشستر يونايتد لخوض النهائي هذا الموسم.

وأبلغ تشيك وسائل إعلام بريطانية: “اللقب الأوروبي له أهميته أيًّا ما كان”. وقال: “بالطبع تفضّل أن تكون في دوري الأبطال وليس في الدوري الأوروبي ولكنك ترى المزيد من الفرق الكبرى تعامل الدوري الأوروبي باحترام لأنه لقب أوروبي”.

وأضاف: “نافست فيها مرة واحدة وكنت محظوظًا بالفوز باللقب. ولكن بالطبع أفضّل المنافسة في دوري الأبطال.. بكل تأكيد. سنرى ماذا سيحدث”.

وسينهي آرسنال الموسم في المربع الذهبي إذا تغلب على إيفرتون يوم الأحد المقبل وخسر ليفربول أو تعادل مع ميدلسبرة الذي تأكد هبوطه.

وأضاف: تشيك “لدينا مباراة صعبة.. دعونا لا ننسى ذلك أولًا”.

وتابع: “سيكون تركيزنا منصبًا على المباراة التي سنخوضها ويجب علينا الفوز وبعدها نأمل في أن تكون نتائج المباريات الأخرى في صالحنا.. وإذا لم تكن فليس بالأمر الجلل. ولكن يجب أن نفوز”.

وأردف: “لم أهتم مطلقًا بنتائج الآخرين لذا فلن يتغير هذا الآن”.