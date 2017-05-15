آرسنال ينجز أولى صفقات الموسم

المصدر: لندن - إرم نيوز

يستعد الظهير الأيسر البوسني الدولي، سياد كولاسيناك، للانتقال إلى صفوف آرسنال الإنجليزي بمجرد نهاية عقده مع شالكة الألماني في نهاية الموسم الحالي.

ولد كولاسيناك (23 عامًا) في ألمانيا، لكنه يلعب في صفوف منتخب البوسنة والهرسك.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن كولاسيناك سيصبح لاعبًا في آرسنال في أول يوليو المقبل.

وسعت أندية إيفرتون ومانشستر سيتي وميلان لضم اللاعب البوسني، لكن الأخير فضل الانتقال لآرسنال رغم عدم وضوح مصير المدرب الفرنسي للفريق آرسين فينغر.

ويمتلك آرسنال اثنين من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، هما ناتشو مونريال وكيران جيبس.