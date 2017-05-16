جون تيري يدرس الاعتزال.. تعرّف على ما قاله

المصدر: لندن - إرم نيوز

يدرس جون تيري قائد تشيلسي اعتزال كرة القدم على المستوى الاحترافي بعد مواجهة سندرلاند يوم الأحد المقبل في آخر مباراة يخوضها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالمسابقة هذا الموسم.

وكان اللاعب البالغ عمره 36 عاما على مقاعد البدلاء خلال أغلب فترات الموسم ولكنه افتتح التسجيل في الفوز 4-3 على واتفورد مساء أمس الإثنين في مباراته الثامنة في الدوري هذا الموسم.

وأبلغ تيري وسائل إعلام بريطانية “أعرف أنني أبديت رغبتي بالاستمرار في الملاعب.. ولكنني لا أستبعد أن تكون مباراة يوم الأحد هي الأخيرة وبعدها أعتزل”.

وقال “يتوقف الأمر على تلقي العرض المناسب.. ولكنني لم أتخذ أي قرار بعد وأدرس خياراتي”.

وأضاف “لا أرغب مطلقا في أن أكون هذا اللاعب الذي تتوق الناس للتخلص منه أو أن أحول دون تطور لاعب صاعد”.

وقال تيري إن التأقلم مع دوره الثانوي بعض الشيء هذا الموسم كان صعبا ولكنه أشاد بدور المدرب أنطونيو كونتي في هذا الأمر.

وأضاف “كان بارعا في التعامل معي. إبقائي على مقاعد البدلاء ربما كان قرارا صعبا.. ولكنه كان رائعا معي في الأمانة والاحترام والتواصل وهذا كل ما اريده كلاعب”.

وتابع “جلوسي على مقاعد البدلاء ومتابعة المباريات من منظور مختلف هذا العام ساعدني بصورة جيدة وسينفعني كثيرا إذا دخلت مجال التدريب مستقبلا”.