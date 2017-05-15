تشيلسي يحتفي بلقب الدوري الإنجليزي بفوز درامي على واتفورد

المصدر: لندن - إرم نيوز

احتفل فريق تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه ووسطه جماهيره من خلال الفوز المثير على ضيفه واتفورد 4/3 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 28 للمسابقة.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 3/ 3 ولكن لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز القاتل لتشيلسي قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

ونجح واتفورد في إدراك التعادل مرتين خلال المباراة حيث تقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع المدافع المخضرم جون تيري في الدقيقة 20 ولكن بعد 4 دقائق فقط أدرك لاعب الوسط الفرنسي إيتيان كابوي التعادل لواتفورد.

وأضاف المدافع الإسباني الدولي سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 36 ثم تكفل المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.

ولكن واتفورد لم يستسلم ورد بهدف للمدافع الهولندي داريل يانمات في الدقيقة 51 ثم سجل المهاجم الإيطالي ستيفانو أوكاكا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 74.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة نجح فابريغاس في تسجيل هدف الفوز لتشيلسي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وأنهى واتفورد المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه النمساوي سباستيان برودل بعدما عرقل بيدرو رودريغيز وهو منفرد بالمرمى.

وكان تشيلسي قد حسم رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي من خلال الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 90 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السادس عشر لكن الفريق ضمن البقاء بالدوري الممتاز بعد هبوط هال سيتي وميدلسبرة وسندرلاند.

وحقق تشيلسي الفوز الخامس على التوالي والـ 29 له هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.