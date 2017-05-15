لماذا ذرفت زوجة أنطونيو كونتي الدموع في ليلة التتويج؟ (صورة)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

احتفلت جماهير تشيلسي قبل لقاء فريقها أمام واتفورد برسم لقاء مؤجل عن الدوري الإنجليزي الممتاز بلقب الدوري الذي حسمه الفريق بالفوز خارج ملعبه الجمعة الماضي أمام ويست بروميتش ألبيون.

وقام لاعبوا واتفورد بممر شرفي للاعبي تشيلسي قبل بداية اللقاء تحية للبطل كما غنت جماهير تشيلسي للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي تُوج موسمه الأول في إنجلترا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إيزالبيلا موسكاريلو زوجة المدرب الإيطالي في مقاعد ستامفورد بريدج ولم تتمالك نفسها وبكت تأثرًا بغناء الجماهير لزوجها.

كما شكل اللقاء فرصة لوداع العميد الإنجليزي جون تيري والذي شارك أساسيًا وسجل الهدف الأول في اللقاء لفريقه.