القوانين الجديدة قد تحرم دييغو كوستا من الانتقال للدوري الصيني

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تعرضت طموحات المهاجم الإسباني دييغو كوستا نجم تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي للانتقال إلى الدوري الصيني لضربة قوية بعد صدور قرارات جديدة تنظيم اللعبة في أكبر بلد في عدد السكان بالعالم.

وانتشر على نطاق واسع أن كوستا هداف تشيلسي الموسم الحالي في طريقه للدوري الصيني بعد جلوسه مع ممثلين عن نادي هيبي تشاينا فورشون مؤخرًا بحضور مدير أعماله البرتغالي خورخي مينديز.

وفي حال انتقاله للصين كان هداف أتلتيكو مدريد السابق سيصبح أغلى لاعب في العالم.

لكن المدرب غوستافو بويت المدير الفني السابق لسندرلاند والحالي لشنغهاي شينهوا الصيني قال في تصريحات صحفية اليوم الإثنين بشأن احتمالية انتقال جون تيري وكوستا نجما تشيلسي للعب في الصين: “إذا سألتني في ديسمبر الماضي قبل تغيير القواعد كنت قد قلت على الفور إن تيري قادم بنسبة 100% بدون شك. لكن مع النظام الجديد من الصعب شراء مدافع”.

وأضاف المدرب القادم من أوروغواي: “تغيرت عقلية الصينيين كثيرًا حيث يبحثون حاليًا عن مهاجمين ولاعبين يستطيعون جذب الجماهير للملاعب”.

وأدخلت رابطة الدوري الصيني تعديلات على اللائحة تمنع أي فريق من إشراك أكثر من 3 لاعبين أجانب في وقت واحد.

وبات التعاقد مع لاعبين أجانب صعبًا حاليًا بعد شراء الأندية للعديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية ليفقد تيري وكوستا أفضليتهما للانتقال للصين.

وحول احتمال انتقال كوستا تحديدًا للعب في الصين قال بويت: “بالتأكيد أفضّل التعاقد مع كوستا لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية بسبب عدد اللاعبين غير الصينيين لدينا. هناك 3 لاعبين لدينا بالفعل. في حال جلب كوستا سيتم تغيير كبير في هيكلة النادي. لا أعرف ما يمكن أن يحدث مستقبلًا لكن من الصعب حالًيا انتقاله للصين”.