زاباليتا يرحل عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم.

وينتهي عقد زاباليتا، البالغ 32 عاما، مع سيتي في نهاية الموسم الجاري، وقد أخبر اللاعب ناديه أنه يبحث عن “آفاق جديدة”.

وانضم زاباليتا مدافع المنتخب الأرجنتيني، إلى سيتي في 2008 قادما من إسبانيول.

وفاز زاباليتا مع سيتي بستة ألقاب من بينها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم ينجح في الفوز بأي لقب قاري.

وكتب سيتي عبر موقعه الرسمي: “بابلو أحد اللاعبين المفضلين للجماهير، إنه يشتهر بحماسته وبحبه وإصراره”.