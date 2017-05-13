بيتر كراوتش يهز شباك آرسنال بهدف على طريقة مارادونا (فيديو)

هز اللاعب الإنجليزي المخضرم بيتر كراوتش، مهاجم ستوك سيتي، شباك آرسنال بهدف عن طريق اليد، على طريقة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، وذلك خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 37 للدوري الإنجليزي.

وحوّل كراوتش عرضية زميله ماركو أرناوتوفيتش إلى شباك حارس آرسنال بيتر تشيك، بلمسة يد واضحة في الدقيقة 67، مسجلًا هدف فريقه الوحيد، وهو ما لم يلاحظه الحكم، وسط اعتراض لاعبي “الغانرز” ومدربهم الفرنسي آرسين فينغر.

وانتهى اللقاء بفوز آرسنال بنتيجة 4/1، ليحافظ على المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويبقي على آماله قائمة في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبلغ كراوتش من العمر 36 عامًا وسبق له اللعب لأندية عديدة أبرزها ليفربول وكوينز بارك رينغرز وبورتسموث وتوتنهام، ويدافع عن ألوان ستوك سيتي منذ عام 2011، وخاض 41 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.