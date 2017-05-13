آرسنال يكتسح ستوك سيتي ويتمسك بالمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

اكتسح آرسنال مضيفه ستوك سيتي في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب ساوثهامبتون على مضيفه ميدلسبرة 2/1 وسوانزي سيتي على مضيفه سندرلاند 2/0 وبورنموث على بيرنلي 2/1 وآرسنال على ستوك سيتي 4/1.

وحافظ سوانزي سيتي على أمله في البقاء بالدوري الممتاز بفوزه على مضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين سجلهما فيرناندو لورينتي وكايل ناوتون في الدقيقتين التاسعة و47.

ورفع سوانزي رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 4 نقاط أمام هال سيتي صاحب المركز الثامن عشر والذي يخوض مباراته في المرحلة غدًا الأحد أمام كريستال بالاس، بينما تجمد رصيد سندرلاند الذي هبط بالفعل عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير.

كذلك تغلب ساوثهامبتون على مضيفه ميدلسبره 2/1 ليرفع الأول رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد ميدلسبرة الذي هبط بالفعل عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبالنتيجة نفسها، فاز بورنموث على ضيفه بيرنلي، ليرتفع رصيد بورنموث إلى 45 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل أهداف آرسنال أوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 42 و80 ومسعود أوزيل في الدقيقة 55 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 76، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لستوك سيتي بيتر كراوتش في الدقيقة 67.

ورفع آرسنال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ستوك سيتي عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.