جيمس رودريغيز يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيو

اتفق مانشستر يونايتد الإنجليزي من حيث المبدأ مع الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد على الانضمام إلى قلعة أولد ترافورد الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد محاولات مضنية لقائد كولومبيا من أجل البقاء في سانتياغو برنابيو رغم عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي.

وذكرت محطة ” RCN “الإذاعية الكولومبية أن قائد المنتخب توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد للانتقال له الموسم المقبل دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ورغم مشاركة رودريغيز بشكل متفاوت مؤخرًا في المباريات إلا أنه لم يضمن بعد مكانًا في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان التي تأهلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات واقتربت من لقب الليغا لأول مرة منذ 2012.

ويأتي قرار رودريغيز بالرحيل رغم تصريحاته السابقة بشأن بقائه بعد تألق إيسكو مؤخرًا ومشاركته أساسيًا بدلًا من غاريث بيل ما يجعل الدولي الكولومبي بعيدًا عن التشكيلة الأساسية.

ويبدو أن صبر لاعب موناكو السابق قد نفد ومن المرجح أن يرحل بنهاية الموسم بعد الاتفاق مع فريق المدير جوزيه مورينيو.

ويحتاج مورينيو لوجود لاعب مهاري يبدع في خط الوسط في إطار سعيه للمنافسة على لقب البريميرليغ الموسم المقبل ولا شك أن تأهل الفريق لنهائي الدوري الأوروبي واقترابه من حجز مقعد في دوري الأبطال سهّل عملية إقناع رودريغيز.