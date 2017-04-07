رودريغز يخبر ريال مدريد بالنادي الذي سينتقل إليه

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية بريطانية إن جيمس رودريغز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني أخبر ناديه أنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وتمر علاقة رودريغز بحالة من التردي مع مدربه في ريال مدريد زين الدين زيدان.

ورصدت الكاميرات ألفاظ رودريغز تجاه مدربه حينما استبدله خلال مباراة ليغانيس.

وبات شبه مؤكد انتقال رودريغز إلى أحد الأندية التي ترغب في ضمه بعدما سئم عدم الحصول على فرصته كاملة مع المدرب زيدان.

ووفقا لتقرير ذا صن فإن الصفقة قد تتم الصيف المقبل بناء على رغبة اللاعب الذي يحظى بقناعة كبيرة من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.