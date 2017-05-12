قيمة لاعبي أياكس خُمس المبلغ المدفوع لشراء بول بوغبا

المصدر: برلين - إرم نيوز

سيدفع أياكس أمستردام الهولندي بتشكيلة كلفته خُمس ما دفعه مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط بول بوغبا، عندما يلتقي الفريقان في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم 24 مايو الحالي.

وسيخوض النادي الهولندي نهائي بطولة أوروبية لأول مرة منذ 21 عامًا بفريق تبلغ القيمة المالية للاعبيه 22 مليون يورو (24 مليون دولار) وهو مبلغ صغير مقارنة برقم قياسي عالمي يبلغ 105 ملايين دولار دفعها مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

وتلقى فريق المدرب بيتر بوس، الذي يبلغ متوسط أعمار لاعبيه أقل من 23 عامًا، الإشادة في هولندا أمس الخميس وفي الصباح أيضًا بعد تفوقه 5/4 على أولمبيك ليون الفرنسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لـ قبل النهائي.

وفاز فريق بوس 4/1 في الذهاب لكنه اُضطر لخوض آخر 10 دقائق من مباراة الإياب أمس بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع نيك فيرغيفر.

وأجرى بوس، الذي لعب للمنافس التقليدي فينوورد، تعديلات على الفريق منذ تسلمه المهمة خلفًا لفرانك دي بور في بداية الموسم الحالي، حيث قدّم الفرصة للعديد من اللاعبين الشبان الموهوبين وعمل بجدية ودشن ما أطلق عليه “النسخة الثانية من الكرة الشاملة” بلاعبين قادرين على التحول باستمرار بين الدفاع والهجوم.

وكتبت صحيفة “ألخمين دخبلاد” أمس الخميس عن بوس: “الصلابة التي أظهرها للتغلب على الصعاب خلال 9 أشهر فقط تجعل هولندا تفاخر مجددًا بأنها تملك مدربًا كبيرًا آخر”.

وواجه دفاع أياكس الشاب بعض اللحظات الصعبة أمس الخميس حيث ضغط ليون وكاد أن يفرض عليه خوض وقت إضافي.

وقال دافي كلاسن قائد أياكس للتلفزيون الهولندي عقب المباراة: “قدّمنا أداءً رائعًا على ملعبنا في الذهاب وكررنا ذلك في أول 40 دقيقة هنا (في ليون) وبعد ذلك ليون كان الأفضل”.

“لكن ذلك لم يعد مهمًا على الإطلاق، سنخوض النهائي أمام مانشستر يونايتد. الأمر لا يمكن تصديقه”.

وسيكون النهائي، الذي تستضيفه ستوكهولم، الأول لأياكس على هذا المستوى منذ الخسارة في روما بركلات الترجيح أمام يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال عام 1996.