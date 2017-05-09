فيفا يفتح تحقيقًا في عملية انتقال بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد

المصدر: إرم نيوز

أكدت تقارير إعلامية فرنسية على فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيقاً في صفقة انتقال اللاعب بول بوغبا من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن هناك شبه فساد مالي في صفقة انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد، والتي كلفت الفريق الإنجليزي مبلغ 127 مليون يورو لإتمامها.

وأضافت الصحيفة بأن مينو رايولا، وكيل اللاعب بول بوغبا، كان وكيلاً عن مانشستر يونايتد ويوفنتوس أيضاً في الصفقة، وهو ما أدى إلى دفع مبالغ مالية طائلة.

وأوضحت الصحيفة بأن رايولا حصل على مبلغ 49 مليون يورو من الصفقة، وهو المبلغ الذي يعد كبيراً، ولكنه دخل إلى حساباته بفعل وكالاته للأطراف الثلاثة.

وشددت الصحيفة على أن مسؤولي مانشستر يونايتد لم يكونوا على علم بأن رايولا هو وكيل يوفنتوس أيضاً في الصفقة، وهو ما أدى إلى دفع 127 مليون يورو بدلاً من 105 ملايين يورو فقط.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن وجود رايولا كوكيل عن الأطراف الثلاثة كبد مسؤولي يونايتد مبالغ مالية إضافية في الصفقة وهو ما يؤكد وجود شبه فساد مالي.

وتجدر الإشارة إلى أن بوغبا كان في الأصل ناشئا بأكاديمية اليونايتد، واستغنى عنه النادي لعدم اقتناع السير أليكس فيرجسون المدرب الأسبق بمستواه، لينضم اللاعب إلى يوفنتوس مجانا في 2012، وخاض اليونايتد منافسة مع عدد من كبار الأندية الأوروبية الصيف الماضي للتعاقد مع النجم الفرنسي، وتمت الصفقة مقابل 89 مليون إسترليني، بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

ومنذ بداية الموسم شارك بوغبا في 48 مباراة مع الشياطين الحمر في مختلف المسابقات منها مباراتان فقط كبديل، وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف.