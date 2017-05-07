ماذا قال فينغر بعد أول فوز على مورينيو في الدوري الإنجليزي؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

أشاد الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال، بفوز فريقه المستحق 2/0 على ضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الـ 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وقال فينغر، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: “لقد قدّمنا مستوى جيدًا، وحققنا الانتصار على نار هادئة”.

وأوضح فينغر: “بدأنا المباراة ببطء نوعًا ما، على عكس الشوط الثاني الذي اغتنمنا خلاله الفرص التي أُتيحت لنا”.

وأثنى مدرب آرسنال بالمستوى الذي ظهر عليه رباعي الدفاع، حيث قال: “لقد منحنا هذا الرباعي الاستقرار المطلوب على المستوى الدفاعي بشكل أفضل من المباريات السابقة، التي اهتزت خلالها شباكنا بالكثير من الأهداف، ونجحنا بإنهاء المباراة دون أن يمنَى مرمانا بأي هدف وهذا أمر جيد”.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي أبقى على آماله الضئيلة في الصعود لدوري الأبطال أيضًا، إلى 63 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، الذي يخوض صاحبه الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، علمًا بأن الفريق اللندني لعب مباراة أقل من مانشستر سيتي، حيث خاض 34 مباراة.

ويعد هذا الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال، على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، في المسابقة.

ولعب الثنائي قبل لقاء اليوم 12 مواجهة في بريميرليغ، حيث حقق مورينيو 5 انتصارات على فينغر، فيما فرض التعادل نفسه على 7 مواجهات بينهما.

من جهته أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن رضاه من أداء لاعبيه رغم الخسارة.

واضطر مورينيو لإجراء 7 تغييرات على قائمة فريقه الأساسية اليوم، قبل خوض مانشستر يونايتد مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام ضيفه سيلتا فيغو الإسباني الخميس المقبل، وهو ما أثر بالسلب على مستوى فريقه، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم.

وقال مورينيو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “لقد جئنا إلى هنا (ملعب الإمارات – معقل آرسنال) من أجل الفوز، سنحت لنا بعض الفرص للتهديف في الشوط الأول، ولكننا عجزنا عن ترجمتها إلى أهداف”.

وأوضح مورينيو: “فرضنا سيطرتنا على أغلب فترات الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني شهد سيطرة متبادلة من كلا الفريقين واستغل آرسنال الفرص التي أتيحت له لهز الشباك ليحسم الأمور لصالحه في النهاية”.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: “إن آرسنال أحرز هدفه الأول بطريقة لا تتكرر كثيرًا، قبل أن يعزز تقدمه بهدف آخر بعدها بـ 3 دقائق، لكننا صارعنا بقوة وحاولنا تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق أثّرت بالسلب علينا”.

وأثنى مورينيو على لاعبيه الذين خاضوا مباراة اليوم وفي مقدمتهم واين روني ومايكل كاريك، اللذان أشار إلى أن خبرتهما قدّمت الإضافة المطلوبة للفريق.

وكشف مورينيو “إن إهدار لاعبيه للفرص السهلة كلّف الفريق فقدان الكثير من النقاط السهلة، وهو ما أسهم بتراجع ترتيب مانشستر يونايتد بجدول المسابقة، ليصح مطالبًا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لضمان الصعود لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

وتحدث مورينيو عن الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي آرسين فينغر عليه في مواجهاتهما المباشرة بالمسابقة التي بلغت 13 مباراة، حيث قال “ليس مبهرًا أن يكون هناك هذا الكم الهائل من المباريات، وتكون هذه هي المباراة الأولى التي يفوز فيها فينغر علي”.

وأضاف: “للمرة الأولى أخرج من ملعب الإمارات والجماهير تبدو سعيدة، وأكنُّ كل التقدير والاحترام لجماهير آرسنال وأشعر بسعادة لأنهم سيقضون ليلة سعيدة اليوم، إنهم يستحقون ذلك”.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال.

في المقابل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 63 نقطة في المركز السادس، علمًا بأنه لعب مباراة أقل في البطولة من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.