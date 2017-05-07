آرسنال يصعق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ويحيي آماله الأوروبية

المصدر: لندن - إرم نيوز

وجّه آرسنال ضربة قوية لحظوظ ضيفه مانشستر يونايتد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تغلب عليه 2/0 في قمة مباريات المرحلة الـ 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) اليوم الأحد.

ويأتي هذا الفوز ليمنح قبلة الحياة إلى ليفربول في الصعود إلى المسابقة القارية، بعدما سقط الفريق الأحمر في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون في وقت سابق اليوم ضمن المرحلة ذاتها.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي أبقى على آماله الضئيلة في الصعود لدوري الأبطال أيضًا، إلى 63 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، الذي يخوض صاحبه الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، علمًا بأن الفريق اللندني لعب مباراة أقل من مانشستر سيتي، حيث خاض 34 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، حيث لعب 35 مباراة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جرانيت تشاكا التسجيل لآرسنال في الدقيقة 54، فيما أضاف داني ويلبك الهدف الثاني بعدها بـ 3 دقائق.

ويعد هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال، على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، في المسابقة.

ولعب الثنائي قبل لقاء اليوم 12 مواجهة في بريميرليغ، حيث حقق مورينيو 5 انتصارات على فينغر، فيما فرض التعادل نفسه على 7 مواجهات بينهما.

ومازال مانشستر يونايتد يمتلك فرصة التأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حال تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في نسخته الحالية.

وبات مانشستر يونايتد قريبًا للغاية من الصعود للمباراة النهائية، عقب فوزه على مضيفه سيلتا فيغو الإسباني في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية يوم الخميس الماضي بهدف نظيف.