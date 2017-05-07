5 عوامل تحسم صدام فينغر ومورينيو في موقعة آرسنال ومانشستر يونايتد

المصدر: كريم محمد ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

يبدو لقاء القمة بين فريق آرسنال وضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب “الإمارات” باهتًا في الجولة الـ36 لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وابتعد الفريقان عن صدارة الترتيب وغابا عن منصات التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على غرار ما حدث في الموسم الأخير، ولكن يبدو اللقاء مهمًا في ظل صراع المربع الذهبي.

وتشعل المواجهة أيضًا وجود مدربين كبار لهما تاريخ من الصدامات والخلافات، وهما البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد والفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز العوامل التي تحسم صدام فينغر ومورينيو في لقاء آرسنال والمانيو:

صراع المربع الذهبي

يبدو اللقاء ساخنًا في وجود صراع المربع الذهبي بين الفريقين الكبيرين.

ويحتل آرسنال، صاحب الضيافة، المركز السادس برصيد 60 نقطة من 33 مباراة ويبقى مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 65 نقطة من 34 لقاء.

ويبحث آرسنال عن الفوز من أجل تقليص الفارق والاقتراب خطوة من صراع المربع الذهبي، خاصة أنه يتبقى له مباراة مؤجلة، يوم الأربعاء المقبل، أمام ساوثهامبتون ثم لقاء مؤجل آخر يوم 16 مايو أمام سندرلاند والفوز بهما يرفع رصيده إلى 66 نقطة.

ويتمسك مانشستر بآخر بصيص أمل في البقاء في صراع المربع الذهبي وخاصة أن الرد ديفلز لديهم طموحات للمشاركة بدوري أبطال أوروبا وإن كانت الفرصة صعبة في ظل تقدم فريقي ليفربول ومانشستر سيتي برصيد 69 نقطة.

خلافات سابقة

طالما دخل مورينيو في خلافات مع فينغر خلال السنوات الماضية خاصة أن مورينيو عمل مديرًا فنيًا لفريق تشيلسي لولايتين.

وسبق أن تشاجر مورينيو مع فينغر في لقاء ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي وتبادل الثنائي الاتهامات ودخلا في حرب تصريحات ساخنة.

ودخل الثنائي في معركة بالأيدي خلال مباراة تشيلسي وآرسنال في الموسم الماضي.

ولكن المدرب البرتغالي خرج بتصريحات مفاجئة عن غريمه الفرنسي، وقال مورنيو في تصريحات نشرتها الصحافة البريطانية: “في الحقيقة أرغب أن يحافظ فينغر على منصبه كمدرب لآرسنال وهذا ما أريده فعلًا”.

وأضاف: “أتمنى أن يمنحه الفريق الفرصة لتصحيح وتطوير الوضع الموسم المقبل، لكونه يعتبر آخر مدرب حاليًا يضمن الاستقرار الفني لفريق مدة طويلة”.

وطالب مورينيو فينغر بأخذ تجربة السير أليكس فيرغيسون ومغادرة الفريق حين يحس أن دوره انتهى، وقال: “السير فيرغيسون كان كذلك في مانشستر يونايتد ورحل حين أحس أن الوقت قد حان للرحيل”.

صراع “الأسيست” أوزيل وهيريرا

رغم الغيابات التي يعاني فيها مانشستر يونايتد إلا أن الأنظار تتجه للدينامو صاحب الرئات الثلاث والموهوب أندير هيريرا في مواجهة نجم آخر موهوب داخل المستطيل الأخضر وهو الألماني مسعود أوزيل.

وبدأ أوزيل استعادة عافيته بعد موسم ملئ بالمشاكل والأزمات صنع خلاله 7 أهداف وسجل نفس العدد وهو معدل أقل مما حققه النجم الألماني في الموسم الماضي.

وتميز هيريرا في صناعة الأهداف هذا الموسم، بعدما لعب باستمرار مع الفريق بقيادة مورينيو وصنع 11 هدفًا وهو معدل أكثر من رائع بالنسبة للاعب الوسط صاحب المجهود الوافر.

أزمة مورينيو

يعاني مورينيو بشكل واضح قبل لقاء آرسنال من لعنة الغيابات التي تهدد فريقه خاصة في الخط الأمامي.

وكان مانشستر يعتمد على قدرات نجمه الصاعد ماركوس راشفورد الذي يقدم موسمًا جيدًا بعد إصابة إبراهيموفتش وروني، ولكن راشفورد تعرض للإصابة في لقاء سيلتا فيغو الإسباني بالدوري الأوروبي مؤخرًا.

ويبدو تفكير مورينيو منصبًا على خوان ماتا وميختاريان بجانب مارسيال رغم أن الثلاثي بعيد عن مستواهم في الفترة الأخيرة.

ويرى محمد اليماني، نجم ستاندرليغ البلجيكي السابق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن راشفورد موهبة رائعة وغيابه سيهز هجوم مانشستر.

وأضاف: “غياب راشفورد مع إبراهيموفتش وروني أزمة كبرى لمورينيو ستؤثر على قدرات مانشستر خلال اللقاء”.

سانشيز المتوهج فرس الرهان في آرسنال

يعتمد آرسنال على قدرات نجمه التشيلي الموهوب أليكسيس سانشيز المتألق في الفترة الأخيرة.

وسجل سانشيز 19 هدفًا وصنع 10 أهداف لزملائه وتألق بشكل رائع في المباريات الماضية ، ويجيد النجم التشيلي اللعب كرأس حربة صريح أو صانع ألعاب.

ويرى عبد الظاهر السقا، مدافع منتخب مصر الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن سانشيز من اللاعبين المتميزين في الدوري الإنجليزي بسرعاته ومهاراته.

وأضاف: “سانشيز هداف وصاحب قوة بدنية مؤثرة وسريع وموهوب وهي صفات تجعله مهاجم شبه متكامل ويحتاجه أي فريق ولولا تراجع مستوى آرسنال هذا الموسم لكان له شأن آخر”.