خسارة مفاجئة لتوتنهام تقرّب تشيلسي من لقب الدوري الانجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

أوقف فريق ويستهام سلسلة انتصارات ضيفه توتنهام وتغلب عليه 1/0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاحية منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ويستهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه مانويل لانزيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد توتنهام عند 77 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي الذي سيكون بإمكانه زيادة الفارق لـ 7 نقاط إذا تغلب على ميدلسبرة يوم الإثنين المقبل في ذات الجولة.

في المقابل رفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لتوتنهام في أخر 9 مباريات حيث ترجع أخر خسارة لتوتنهام ليوم 11 فبراير الماضي عندما خسر أمام ليفربول بهدفين نظيفين، فيما يعد هذا الفوز هو الأول لويستهام بعد التعادل في 3 مباريات متتالية حيث يرجع أخر فوز حققه الفريق ليوم 8 أبريل الماضي عندما تغلب على سوانزي سيتي بهدفي نظيف.

ويعد هذا الفوز هو الحادي عشر لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في 9، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لتوتنهام هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في 8.