مدرب توتنهام: لا زال بإمكاننا الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن فريقه لا يزال بإمكانه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى بعدما حقق فوزا، وصفه بالمستحق، 2-صفر على غريمه المحلي آرسنال، أمس الأحد.

وأبلغ الصحفيين: “أنا فخور للغاية.. أولا لأنني أعتقد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم.. وكانوا رائعين.. كما أنني فخور بالجماهير”.

ويخوض توتنهام، الذي فاز للمرة الأخيرة بالدوري بصيغته القديمة في 1961 ولم يسبق له الفوز بالدوري الممتاز، مباراة قمة محلية أخرى، يوم الجمعة المقبل، خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد وإذا فاز باللقاء سيصبح على بعد نقطة وحيدة من تشيلسي، المتصدر.

وسبق لتوتنهام اللعب وتدريب إسبانيول في برشلونة، لذا فإن الأرجنتيني بوكيتينو يعرف أهمية مواجهة الغريم المحلي بالنسبة للجماهير.

وقال: “كانت أمسية رائعة لكل الجماهير بكل ما تعنيه الكلمة”.

وأضاف: “إنهاء الموسم في مركز أعلى من آرسنال للمرة الأولى في 22 عاما سيكون رائعا بالنسبة للجماهير.. إنه أمر رائع بالنسبة لنا كذلك ولكننا نريد الفوز باللقب”.

وتابع: “لا أعرف ما إذا كانت رغبة آرسنال في الفوز بالمباراة أكبر ولكننا كنا الأفضل”.

وأردف: “لدينا مباراة أخرى مهمة يوم الجمعة.. قمة محلية أخرى.. مواجهة صعبة أخرى وستكون أمامنا فرصة للعب قبل موعد مباراة تشيلسي”.