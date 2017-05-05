الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة قاسية على مانشستر سيتي

المصدر: إرم نيوز

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية كبيرة على نادي مانشستر سيتي بقيمة 300 ألف جنيه استرليني، وحرمه من التعاقد مع لاعبين جدد لأكاديمية النادي، بسبب مخالفة لوائح اللوائح في تعاقداته، بينها التعاقد مع طفل بعمر 11 عامًا.

وستسري العقوبة لمدة عامين سيحرم فيها النادي من التعاقد مع أي لاعب مقيد ضمن فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوريات الدرجات الأدنى خلال، وستتطبق العقوبة فعليًا في السنة الأولى، وتعلق في الثانية لمدة 3 سنوات، على أن تُفعّل خلالها في حال تكرار المخالفة.

ونادي نادي ليفربول تعرض لعقوبة مشابهة لنفس السبب، لكنه غُرّم بـ100 ألف جنيه استرليني كونه خالف القوانين فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعب واحد بعكس مانشستر سيتي الذي ارتكب المخالفة مع أكثر من لاعب.