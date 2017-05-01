سترلينغ يتألق في غرفة ملابس مانشستر سيتي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بث رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي مقطع فيديو يظهر مهاراته الفائقة ومداعبته للكرة بشكل رائع داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بفريقه.

ونشر سترلينغ هذا الفيديو اليوم الإثنين عقب التعادل مع ميدلسبرة، لكن يبدو أن لاعبي مانشستر سيتي لم يتأثروا بفقدان نقطتين في الصراع لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدا أن لاعب ليفربول السابق يداعب الكرة بشكل رائع بقدميه ورأسه بينما كان زميله بكاري سانيا جالسًا خلفه دون أن يلتفت لما يفعل زميله.

وشارك ستيرليغ في 45 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 21.