أوروبا تنتظر “الفتى الذهبي”.. تعرف على قائمة المرشحين

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية عن لائحة ضمت 98 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي لسنة 2017 وضمت عدة أسماء واعدة في عالم كرة القدم الأوروبية، وفتحت باب التصويت للجماهير.

وتعتبر جائزة الفتى الذهبي من الجوائز المهمة الخاصة باللاعبين الواعدين في أوروبا وتوج بها سابقا عدة نجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وإيسكو لاعب ريال مدريد وسيسك فابريغاس لاعب تشيلسي الحالي ورحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي حاليا.

ويحمل البرتغالي ريناتو سانشيز متوسط ميدان بايرن ميونخ لقب السنة الماضية، وهومرشح أيضا للفوز بجائزة هذه السنة ضمن اللائحة التي كشفت عنها الصحيفة الإيطالية.

ويعتبر الفرنسي كليان مبابي مهاجم موناكو الذي تسعى خلفه فرق عالمية أبرز المرشحين للفوز بجائزة هذه السنة لتألقه اللافت رفقة فريقه الفرنسي محليا وقاريا في دوري أبطال أوروبا.

وضمت اللائحة أيضا اسم الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد المعار لديبورتيفو ألافيس والذي يثير الجدل مؤخراً، كونه تسابقا كبيرًا

وضمت القائمة مرة أخرى اسم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند والتركي إيمري مور والسويدي أليكسندر إسحاق والألماني فيليكس باسلاك والأمريكي كريستيان بوليسيتش زملاءه في الفريق الألماني.

كما ضمت القائمة حارس ميلان ومنتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما و حارس الفريق الثاني لريال مدريد لوكا زيدان نجل الأسطورة ومدرب الفريق الملكي الأول زين الدين زيدان.

وعرفت القائمة تواجدا مرة أخرى للإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ودخل اسم جوستين كلويفرت مهاجم أياكس أمستردام ونجل الأسطورة باتريك كلويفرت المهاجم السابق لميلان وبرشلونة وأياكس.

وتواجد لاعبان عربيان من بين المرشحين وهما المغربيان يوسف الناصيري مهاجم مالاغا الإسباني وأيمن بركوك مدافع أنترخت فرانكفورت الألماني.

إلى ذلك، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2016-2017 الخاص بهدافي الدوريات المحلية الأوروبية وترتيب أفضل الهدافين في أوروبا في كل المسابقات رغم كونه فشل في التسجيل خلال لقاء ملقة نهاية الأسبوع الماضي.

وحافظ النجم الأرجنتيني على صدارة أفضل هدافي أوروبا برصيد 43 هدفا منها 27 هدفًا في الدوري الإسباني و 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و 4 أهداف في كأس ملك إسبانيا وهدف في السوبر الإسباني.

واستغل المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان عدم تسجيل النجم الأرجنتيني لأي هدف خلال لقاء ملقة وقلص الفارق لهدف وحيد بعد تسجيله ثنائية في مرمى جانجون في الدوري الفرنسي.

وسجل المهاجم الأوروغوياني 29 هدفا في الدوري الفرنسي و 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف في كأس رابطة الأندية الفرنسية وهدف في كأس فرنسا.

ويحل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في الصف الثالث وسجل بدوره هدفين في مرمى بروسيا دورتموند ليرفع رصيده ل38 هدفا.

ويحتل البوسني إدين دجيكو لاعب روما الإيطالي الصف الرابع برصيد 34 هدفا والغابوني بيير أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند الصف الخامس برصيد 32 هدفًا.

ويبقى تراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد واضحا هذا الموسم لكونه لم يسجل سوى 26 هدفا في كل المسابقات رفقة فريقه، منها 19 هدفًا في الدوري الإسباني وهدف في كأس ملك إسبانيا وهدفان في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف في كأس العالم للأندية ويبتعد بفارق 17 هدفًا كاملة عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي.