توتنهام يتلاعب بآرسنال ويواصل ملاحقة تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

واصل توتنهام مطاردته لتشيلسي في سباق الصدارة، عقب فوزه الثمين 2/0 على ضيفه آرسنال في ديربي العاصمة البريطانية لندن لحساب الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ توتنهام على انتفاضته في البطولة، بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، في حين تجمد رصيد آرسنال، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 60 نقطة في المركز السادس، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

ورغم السيطرة الميدانية الواضحة لتوتنهام خلال الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من إحراز الأهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي افتتح خلاله ديلي آلي التسجيل في الدقيقة 55.

وقاد كريستيان إيركسن هجمة عنترية لتوتنهام، حيث توغل بالكرة قبل أن يسدد من داخل المنطقة على يمين بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال، الذي ارتدت من يده الكرة لتجد المتابع آلي، الذي وضعها مباشرة، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، داخل الشباك.

وبعد مرور دقيقتين، حصل توتنهام على ركلة جزاء، عقب سقوط نجمه هاري كين داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع غابرييل باوليستا مدافع آرسنال، لينفذ كين الركلة بنجاح، مسجلًا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 58.