كيف يدور صدام ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى ديربي العاصمة الإنجليزية لندن بين فريقي توتنهام وآرسنال على ملعب “وايت هارت لين” في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

ويأتي لقاء الديربي في ظل منافسة شرسة بين تشيلسي المتصدر برصيد 78 نقطة وتوتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة، ويتبقى لعملاقي لندن 5 مباريات وهو ما يجعل الصراع شرساً على لقب البريميرليغ.

ويتوقع الكثيرون أن يساهم ديربي لندن في حسم مصير لقب البريميرليغ وسط توقعات بتعثر توتنهام أمام آرسنال صاحب المركز السادس برصيد 60 نقطة والباحث عن التواجد في المربع الذهبي.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح صدام آرسنال وتوتنهام في لقاء الديربي، فإلى السطور المقبلة:

صراع القمة ولعبة التعادلات

يلعب صراع القمة بين فريقي آرسنال وتوتنهام دوراً كبيراً في إشعال المواجهة الساخنة بين الفريقين، خاصة أن آرسنال لا يقبل سوى بالفوز للحفاظ على بصيص الأمل في التواجد بالمربع الذهبي.

ويحتل آرسنال المركز السادس برصيد 60 نقطة وله مباراتان مؤجلتان بينما يبقى ليفربول الثالث (66 نقطة) ثم مانشستر سيتي الرابع (65 نقطة) وله لقاء مؤجل مثل مانشستر يونايتد الخامس (64 نقطة).

وتؤكد الحسابات أن الغانرز بحاجة للفوز أو التعادل مع توتنهام قبل خوض المؤجلات ليعود للمربع الذهبي، وهو ما يسعى إليه المدرب الفرنسي آرسين فينغر.

ويبقى صراع القمة بين توتنهام وتشيلسي أكثر سخونة في ظل فارق النقاط الأربع ولكل فريق لقاء مؤجل وهو ما يجعل أي نزيف للنقاط للسبيرز بمثابة احتفالية في صفوف البلوز للانفراد بالقمة من جديد.

ويلعب هذا الصراع دوراً في كسر حالة التعادلات التي صاحبت اللقاءات الثلاثة الأخيرة بين الفريقين وهو ما يجعل الكثيرون يتوقعون خروج اللقاء بفريق فائز.

بوكتينيو ضد فينغر

يشهد ديربي لندن صراعاً تكتيكياً بين ثنائي من جيلين مختلفين الأرجنتيني بوكتينيو مدرب توتنهام والفرنسي فينغر، مدرب آرسنال.

وتبدو الحال متناقضة بالنسبة للثنائي، فينغر يتعرض لهجوم حاد بسبب خروج الغانرز من كل البطولات عدا كأس الاتحاد وتوديع دوري أبطال أوروبا بهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني، بينما ما زال بوكتينيو يقدم مستويات رائعة مع السبيرز.

يعتمد بوكتينيو على طريقة ثلاثة المدافعين وهو ما يمنحه النشاط والسرعات في وسط الملعب بينما يلجأ فينغر لملء وسط الملعب بلاعبي ارتكاز و3 صناع لعب وهو ما يزيد صعوبة اللقاء بين الثنائي.

ويرى محمد شوقي، نجم ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، أن بوكتينيو مدرب مميز وقادر على استمرار الانتصارات لمواصلة المنافسة على القمة.

وأضاف في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “فينغر يعاني هذا الموسم من ضغوط الجماهير والإعلام، وأعتقد أنه حول الأمر لدافع له وللاعبيه لإنهاء الموسم بشكل طيب”.

مثلث الرعب

يملك توتنهام مثلث رعب حقيقي يمثل إزعاجاً لأي دفاع وهو هاري كين وديلي آلي وإريكسين.

ووصل الثلاثي لمرحلة من الانسجام والتطور والتفاهم أصبحت تساعد توتنهام على إزعاج أي منافس مهما كان اسمه.

وسجل اللاعبون الثلاثة 44 هدفاً هذا الموسم ولكن كين بمفرده سجل 20 هدفاً ثم ديلي 16 وإريكسين 8 ، وصنع الأخير 12 هدفاً مقابل 7 لديلي و6 لهاري.

وأكد عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن اللاعبين الثلاثة قدموا مستويات رائعة هذا الموسم وأثبتوا للجميع أنهم أصحاب أداء هجومي لافت.

وأشار إلى أن ديلي آلي حديث أوروبا وتوقع ألا يستمر مع توتنهام مشيداً بتطور كين وإريكسين بهذا الشكل الرائع.

سانشيز فرس الرهان

يراهن آرسنال على تألق مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، صاحب الـ19 هدفاً، في مشوار مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويعتمد فينغر حالياً على سانشيز كرأس حربة صريح وليس مهاجما متأخرا ويلعب خلفه الثنائي أوزيل بجانب والكوت.

ويأتي تحول آرسنال لطريقة ثلاثة المدافعين في آخر لقاء ضد ليستر بالدوري ليساهم في منح سانشيز مساحات أكبر للحركة مع مساندة أكبر من الجناحين.

وقال أحمد حسام “ميدو”، نجم توتنهام الأسبق، في تحليل له عبر قناة “بي إن”، إن سانشيز مهاجم يعرف كيف يخترق الدفاعات بجانب قدراته على اللعب في الأطراف وهو ما يساعده على هز الشباك.