مورينيو يسخر من إصابات لاعبي مانشستر يونايتد

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربتين جديدتين بعد إصابة مدافعه الأيسر لوك شو والإيفواري إيريك بايلي خلال تعادل الفريق أمام سوانزي سيتي.

واضطر الإنجليزي لوك شو لمغادرة الملعب بعدما عاودته الإصابة منذ الدقيقة 10، بينما خرج بايلي في الدقيقة 61.

وعلق المدرب البرتغالي بشكل غريب على لعنة الإصابات وقال: “أعتقد أنه لا يمكننا الذهاب من السرير لدورة المياه دون أن يصاب أحد بكسر”.

واعتبر المدرب البرتغالي إصابة شو قوية وقال: “أن يغادر لوك شو الملعب في الدقيقة 10 أعتقد أنها إصابة خطيرة”.

وأضاف مشيدًا بالإسباني خوان ماتا العائد من الإصابة: “لا أريد الحديث عن سمولينغ وفيل جونز ولكن أفضّل الحديث عن خوان ماتا الذي فعل كل شيء ليكون جاهزًا للعب معنا، أنا ممتن له بشكل كبير”.

ورغم الإصابات أبدى مورينيو ثقته في لاعبيه قبل مواجهة سيلتا فيغو في نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس القادم وقال: “سنقدم كل ما لدينا أمام سيلتا فيغو، ليست واثقًا إن كنا سنبلغ النهائي أم لا فهو ليس مهمًا، لكني فخور بلاعبي فريقي”.