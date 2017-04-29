كيف غيّرت الإصابات موقف مورينيو من لاعبي مانشستر يونايتد؟

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

عبّر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أسفه لرحيل لاعبين من وسط ميدان الفريق الشتاء الماضي وهما الفرنسي مورغان شنايدرلين والألماني باستيان شفاينشتايغر بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبيه في المدة الأخيرة.

ويغيب عدة لاعبين عن الفريق الإنجليزي بسبب إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني خوان ماتا والفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني ماركوس روخو وكريس سمولينغ وفيل جونز وجيمس والسون وتيموتي مانساه آخر الملتحقين بمصحة الفريق.

وغادر شنايدرلين إلى إيفرتون في حين رحل شفاينشتايغر إلى الدوري الأمريكي للمحترفين ويلعب في فريق لوس أنجليس غلاكسي، وكان بقاؤهما في الفريق يمنح المدرب البرتغالي بدائل تملك الخبرة في نهاية موسم صعب.

وأكد المدرب البرتغالي أنه لم يطلب من اللاعبين المغادرة رغم أنه ترك الفرنسي بديلًا في بداية الموسم وأبعد الألماني. وقال في حديث نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “لم نقل لمورغان إننا نود بيعه، هو من جاء إلينا وطلب منا مغادرة الفريق، كان يرغب في اللعب وقتًا أكبر”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “كل مرة تكون لدينا الرغبة في الحفاظ على مجموعة كبيرة ومن بعد يرغب عدة لاعبين في الرحيل ويرفضون اللعب، وحتى حين تمنح الفرصة للشباب يطالبون بالرحيل، إنه وضع صعب ويؤدي لوضعية معقدة”.

وتحدث مورينيو عن الإصابات التي ضربت فريقه وقال: “لا نملك الحظ هو الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله، ربما هو عقاب واختبار كي نكون أكثر قوة، وربما قد تضعفنا الغيابات نفسيًا”.

وما زال مانشستر يونايتد ينافس بقوة للفوز بلقب الدوري الأوروبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه في نصف النهائي سيلتا فيغو الإسباني الخميس القادم، كما ينافس على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.