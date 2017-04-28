مورينيو ينتقد عمل لويس فان غال مع مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - إرم نيوز

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قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تولى مسؤولية مجموعة جيدة من اللاعبين خلفًا لسلفه لويس فان غال، ولكنهم كانوا يفتقدون للسعادة والثقة التي يعرفها الفريق تحت قيادته حاليًا.

وحافظ مانشستر يونايتد على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة 24 على التوالي بتعادله بدون أهداف أمس الخميس مع مانشستر سيتي، رغم الإصابات العديدة التي يعاني منها وضغط المباريات الأوروبية حيث وصل للدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي.

ويشتهر مورينيو بتعزيز القوة الذهنية للاعبيه واعتاد استخدام أزمة الإصابات، كتلك التي شهدت إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد في الركبة، لرفع معنويات الفريق.

وقال مورينيو: إن الفريق افتقد ذلك قبل توليه المسؤولية في يوليو الماضي.

وقال: “كانت مجموعة جيدة من اللاعبين..حقًا..أناس طيبون.. وملتزمون.. أعتقد أن السيد فان غال ترك مجموعة جيدة من اللاعبين تربطهم علاقة جيدة للغاية”.

وأبلغ الصحفيين اليوم الجمعة: “ولكن أعتقد أنهم افتقدوا السعادة.. والثقة.. وهو ما يمكّن أي فريق من تخطي الصعاب.. ويكسبه الروح القتالية وهو ما بات يتحلى به الفريق حاليًا”.

وأضاف: “عندما نلتقي مجددًا الموسم المقبل، التاسع من يوليو، ستزداد قوة اللاعبين. عندما ينضم لاعبون جدد سيجدون مجموعة أكثر استعدادًا لتحقيق إنجازات كبيرة”.

وقال مورينيو: إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي غاب عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية، سيغيب كذلك عن مواجهة سوانزي سيتي بعد غدٍ الأحد في الدوري الممتاز ولكنه سيعود أمام سيلتا فيغو الإسباني يوم الخميس المقبل في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.