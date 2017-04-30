تشيلسي يصعق ايفرتون ويقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

اجتاز تشيلسي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، عقب فوزه الثمين والمستحق 3/0 على مضيفه إيفرتون اليوم الأحد في المرحلة الـ 35 للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها عن تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ميدلسبرة 2/2.

وارتفع رصيد تشيلسي، الساعي للحصول على لقبه السادس في المسابقة، إلى 81 نقطة في الصدارة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، الذي مازال لديه مباراتان مؤجلتان.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 58 نقطة في المركز السابع.

وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أُتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني، ترجم تشيلسي سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء، بعدما افتتح نجمه الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميلاه غاري كاهيل، وويليان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و87.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد بالمربع الذهبي للبطولة، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تعادل 2/2 مع مضيفه ميدلسبرة.

وظل مانشستر سيتي في المركز الرابع بتلك النتيجة برصيد 66 نقطة، فيما ارتفع رصيد ميدلسبرة إلى 28 نقطة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه تماما في صراعه للبقاء بالمسابقة، حيث يبتعد بفارق 6 نقاط أمام مراكز الأمان، قبل نهاية البطولة بـ 3 مراحل.

وبادر ألفارو نغجريدو بالتسجيل لميدلسبرة في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل سيرخيو أغويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وأعاد كالوم تشامبرس التقدم لميدلسبرة مجددًا، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، غير أن غابرييل جيسوس أدرك التعادل لمانشستر سيتي مرة أخرى قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 5 دقائق.