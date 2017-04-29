ليستر سيتي يقترب من البقاء وتأكد هبوط سندرلاند في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

هبط فريق سندرلاند رسميًا من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، عقب خسارته أمام مضيفه بورنموث 1/0، اليوم الأحد، في المرحلة الـ 35 من الدوري.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل هال سيتي مع ساوثهامبتون سلبيًا وستوك سيتي مع ويستهام بذات النتيجة وفوز ليستر سيتي على ويست بروميتش 1/0.

واستطاع بورنموث أن يقضي على آمال سندرلاند في البقاء بالدوري بعدما سجل غوشوا كينغ هدفًا لبورنموث في الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد سندرلاند عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير ليتأكد هبوطه رسميًا، في حين رفع بورنموث رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

ويتبقى لسندرلاند 4 مباريات في الدوري لكنه لن يتمكن من البقاء في الدوري حيث أصبح الفارق بينه وبين هال سيتي، صاحب آخر مركز يبقي بصاحبه في الدوري الممتاز، 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية، تعادل هال سيتي سلبيًا مع مضيفه ساوثهامبتون.

ورفع هال سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، سقط فريق ستوك سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ويستهام.

ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع ويستهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، سجل جيمي فاردي هدفًا في الدقيقة 43 ليقود فريقه ليستر سيتي لفوز صعب على ويست بروميتش 1/0.

ورفع ليستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف أمام ستوك سيتي وواتفود، في حين توقف رصيد ويست بروميتش عند 44 نقطة في المركز الثامن.