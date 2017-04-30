سوانزي سيتي يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

فرض فريق سوانزي سيتي التعادل الإيجابي 1/1 على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس مقابل 32 نقطة لسوانزي سيتي في المركز الثالث من القاع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف حمل توقيع القائد واين روني من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ولكن لاعب الوسط الآيسلندي الدولي جيلفي سيغوردسون أدرك التعادل لسوانزي سيتي قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة عبر ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.