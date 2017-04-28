مانشستر سيتي ربما يفقد برافو لنهاية الموسم

المصدر: مانشستر ـ إرم نيوز

تعرض كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي لإصابة في التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد أمس الخميس ربما تبعده عن آخر خمس مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج الحارس التشيلي محمولا على محفة في الدقيقة الـ 79 وشارك ويلي كاباييرو بدلا عنه.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي بعد المباراة “بالتأكيد تعرض لإصابة وربما (يغيب) لعدة أسابيع. لا أعلم هل سيلعب مرة أخرى هذا الموسم أو لا”.

ويخرج سيتي، صاحب المركز الرابع والذي يتقدم بنقطة واحدة عن يونايتد الخامس، لمواجهة ميدلسبره المهدد بالهبوط يوم الأحد المقبل.