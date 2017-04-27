تعادل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.. تعرّف على ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

أهدر فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعهما للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تعادلا سلبيًا اليوم الخميس في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الـ 26 لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وأخفق الفريقان بهز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ 90 دقيقة، خاصة من جانب مانشستر سيتي، الذي أُتيحت له أكثر من فرصة محققة لهز الشباك.

وعجز لاعبو مانشستر سيتي من الاستفادة من النقص العددي الذي عانى منه جاره اللدود، بعدما اضطر يونايتد للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه البلجيكي مروان فيلايني في الدقيقة 86، بسبب اعتدائه دون كرة على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ولم يتمكن مانشستر سيتي بتلك النتيجة من الثأر لخسارته 1/0 أمام يونايتد في لقائهما الأخير بدور الـ 16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في أكتوبر الماضي.

وبقي مانشستر سيتي في المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، علمًا بأن الفريقين مازالا يمتلكان مباراة مؤجلة.