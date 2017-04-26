آرسنال يهزم ليستر.. وتوتنهام يضغط على تشيلسي بفوز جديد

المصدر: لندن - إرم نيوز

حافظ آرسنال على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 20 على التوالي بالفوز على ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1-صفر بفضل هدف متأخر بنيران صديقة على ملعب الإمارات اليوم الأربعاء.

واستحوذ فريق المدرب آرسين فينغر، الذي فاز الان في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري والكأس، على الكرة في أغلب فترات الشوط الأول لكن ليستر هو من لاحت له افضل الفرص حيث سدد جيمي فاردي في الشباك الجانبية وتبعه رياض محرز الذي أجبر حارس آرسنال على التصدي لكرة خطيرة.

وتصدة كاسبر شمايكل بشكل رائع لتسديدة من ثيو والكوت قبل أن يسدد اليكسيس سانشيز في عارضة مرمى ليستر.

واقترب غرانيت شاكا من التسجيل في الشوط الثاني لكن تسديدته التي اصطدمت باحد اللاعبين وغيرت اتجاهها وصلت الى شمايكل.

لكن محاولة آخرى من ناتشو مونريال اصطدمت بروبرت هوت وغيرت اتجاهها في الدقيقة 86 منحت أرسنال الفوز وثلاث نقاط مهمة.

وتركت هذه النتيجة آرسنال على بعد أربع نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري الابطال.

ويبتعد ليستر بست نقاط عن منطقة الهبوط بعد 12 شهرا فقط من فوزه بلقب الدوري.

إلى ذلك، أطلق كريستيان إريكسن تسديدة قوية من مدى بعيد ليمنح فريقه توتنهام هوتسبير فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على حساب كريستال بالاس اليوم الاربعاء ليظل الفائز في اطار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد ثامن انتصار على التوالي لتوتنهام في الدوري الممتاز لتقليص الفارق بينه وبين تشيلسي إلى اربع نقاط من جديد قبل خمس مباريات على نهاية الموسم بعد فوز المتصدر 4-2 على ساوثامبتون امس الثلاثاء.

وعقب الهزيمة المؤلمة أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي بدا ان لقاء اليوم سيكون محبطا لتوتنهام على ملعب سيلهورست بارك خاصة بعد اضاعة ديلي آلي لفرصة خطيرة كانت ستمكن الضيوف من التقدم في النتيجة.

لكن توتنهام ضغط بشدة على دفاع بالاس المتكدس قبل أن يسجل إريكسن هدف الفوز في الدقيقة 78 بعد تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك الحارس وين هينيسي.