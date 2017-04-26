حملة على الأندية الإنجليزية واعتقال عدة أشخاص.. تعرّف على السبب

المصدر: لندن - إرم نيوز

شنت سلطات الضرائب في بريطانيا حملة على أندية إنجليزية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضمن تحقيقات موسعة وألقت القبض على عدة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تزوير بيانات ضريبة الدخل والتأمين الوطني.

وقالت الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب في بريطانيا في بيان: “انتشر 180 من موظفي سلطات الضرائب عبر بريطانيا وفرنسا اليوم”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أن ناديي نيوكاسل وويستهام من بين هذه المواقع التي جرى تفتيشها وأن هذه العملية تأتي للاشتباه في عملية احتيال ضريبي لمبالغ تصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني.

وأضاف: “بحث المحققون في عدد من الأماكن في شمال شرق وجنوب شرق إنجلترا وألقوا القبض على أشخاص وضبطوا سجلات تجارية ومالية وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة”.

وأكدت سلطات الضرائب في بريطانيا أنها تتلقى الدعم في التحقيقات الجارية من السلطات الفرنسية التي ألقت القبض على بعض الأشخاص أيضا وفتشت عدة مواقع في فرنسا.

وأضاف البيان: “ترسل هذه التحقيقات الجنائية رسالة واضحة مفادها أنه بغض النظر عمن تكون إذا تورطت في تحايل ضريبي يتعين عليك مواجهة العواقب”.